Ravenna, sport giovanile e contributi: le domande entro il 27 marzo

A Ravenna da oggi, lunedì 27 gennaio, è possibile presentare domanda per richiedere un contributo relativo all’attività sportiva di propri figli o figlie. E’ questa un’opportunità che l’Amministrazione offre, da diversi anni, per incentivare e sostenere la pratica dello sport tra i giovani e le giovani come strumento di inclusione, socializzazione, benessere e per consentire un sano e completo sviluppo psico-fisico. Un aiuto per agevolare le famiglie nel sostenere le spese come le iscrizioni e la frequenza ai corsi.

L’avviso pubblico, con tutte le informazioni e la modulistica, è consultabile al seguente link, sul sito del Comune di Ravenna https://www.comune.ra.it/?post_type=bandi&p=246223

Le domande potranno essere presentate entro le 12.30 di giovedì 27 marzo 2025.

“Sostenere le famiglie che affrontano con difficoltà le spese sportive dei propri figli – afferma l’assessore alle Politiche sociali Gianandrea Baroncini – è l’obiettivo di questo provvedimento, peraltro molto utile anche al contrasto della dispersione sportiva di base. Fare sport non è un passatempo o una moda ma è importante, e in molti casi determinante, per lo sviluppo psico-fisico, per la socializzazione e per l’acquisizione di stili di vita sani e corretti fin da giovanissimi, così come tutti gli esperti, da più fronti, raccomandano”.