Ravenna, sponsorizza i live di Venditti e Anastacia, ma saltano i concerti e pure i soldi

“Buona domenica, passata in casa ad aspettare...”, cantava Venditti. Aspettava sì, un imprenditore ravennate. Attendeva l’annuncio ufficiale dei due concerti che aveva sponsorizzato spendendo 30mila euro. Un discreto investimento pubblicitario, giustificato a suo modo di vedere dai nomi degli artisti: Antonello Venditti e Anastacia. Aspetta, aspetta, ma gli spettacoli tanto attesi non si sono mai tenuti. E i soldi? Pure quelli non li ha più rivisti. E quando nemmeno gli organizzatori dei live sono stati in grado di spiegargli che fine avessero fatto, ha sporto querela. A farne le spese è ora il promoter dei due concerti a suo tempo annunciati nel 2019 a Latina e a Civitanova Marche. Si tratta di un 63enne romano, inserito nel mondo della musica dal vivo, citato a giudizio a Ravenna per appropriazione indebita proprio perché era a Fornace Zarattini che avvenivano gli incontri con lo sponsor, appunto un’importante azienda della città specializzata in impianti elettrici per spettacoli ed eventi sportivi.

