Ravenna, spiagge più sicure con la vigilanza privata nei bagni

Garantire il divieto di accesso dall’1 alle 5, l’orario 17-20 per feste, musica e alcol, favorire il riposo pomeridiano, sostenere i controlli della Polizia locale. Per “una maggiore vivibilità e sicurezza notturna sui lidi” ravennati, Comune di Ravenna, Polizia locale e Cooperativa Spiagge di Ravenna sottoscrivono un protocollo d’intesa per l’attuazione di un progetto che partirà in via sperimentale dall’1 giugno.

Tra gli obiettivi rientrano appunto dare concreta attuazione al divieto di accesso in spiaggia dall’1 alle 5; promuovere l’organizzazione delle attività degli stabilimenti balneari in modalità tali da favorire il riposo pomeridiano; garantire il puntuale rispetto del limite temporale 17-20 per le attività di intrattenimento e ballo, congiuntamente alla somministrazione di bevande alcoliche; sostenere un sistema di controlli da parte della Polizia amministrativa il più possibile “equo ed esteso”. La Cooperativa, da parte sua, si impegna ad affidare un servizio di vigilanza privata notturna, che preveda l’impiego di Guardie particolari giurate armate e munite di autovettura nei tratti maggiormente strategici dei tre settori del litorale, Nord, Centro e Sud. A Marina di Ravenna, inoltre, verrà attivato un impianto costituito da telecamere di rilevamento per la video-sorveglianza dell’area parcheggio prospiciente i bagni Mokambo, Luana e Ulisse, da conferire al sistema di videosorveglianza comunale.