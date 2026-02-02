Ravenna, spaccio e rapine ai minori: il bilancio di un mese di controlli dei carabinieri in zona stazione

RAVENNA. Il Comando Provinciale Carabinieri di Ravenna ha intensificato i controlli nell’area della stazione ferroviaria e dei giardini Speyer, conducendo una campagna di mirati servizi straordinari che hanno coinvolto reparti dell’articolazione territoriale, con la partecipazione di aliquote di militari delle Compagnie di Milano Marittima, Lugo e Faenza ed il supporto dei reparti speciali dell’Arma.

Solo nel primo mese del 2026, in particolare, i Carabinieri hanno svolto diverse attività di polizia giudiziaria di spessore, tra le quali emergono: l’arresto di un cittadino gambiano con precedenti di polizia, sorpreso nell’atto di cedere delle dosi di cocaina a un acquirente ed il contestuale sequestro di 23 grammi di stupefacente e 395 euro in contanti; l’arresto di un cittadino tunisino gravato da divieto di ritorno nel comune di Ravenna, resosi responsabile di rapina ai danni di un minore al quale, sotto minaccia, aveva sottratto la giacca dandosi poi alla fuga; l’arresto di un cittadino tunisino per una rapina commessa ai danni di un quindicenne nel sottopasso della stazione, al quale mediante la minaccia di un coltello occultato sotto la giacca aveva sottratto lo smartphone successivamente recuperato e restituito dai Carabinieri; l’espulsione, mediante accompagnamento al CPR di Gradisca d’Isonzo, di un cittadino nigeriano irregolare e gravato da un provvedimento di espulsione emesso dal Prefetto di Ravenna.

«Il supporto del NAS di Bologna, reparto speciale dell’Arma dei Carabinieri con competenze specifiche in materia di sicurezza alimentare ed igiene», spiegano in una nota i Carabinieri, «ha inoltre consentito di effettuare molteplici controlli ad esercizi commerciali etnici, all’esito dei quali sono state elevate sanzioni per un totale di circa 6.000 € a carico dei gestori ed emesse prescrizioni per le carenze di carattere igienico-sanitario, in particolare per la mancata etichettatura della carne e condizioni non adeguate per la conservazione di alcuni alimenti, fatti questi che più volte erano balzati agli occhi dei cittadini frequentatori della zona. L’attività di controllo del territorio nella zona dei giardini Speyer e della stazione ferroviaria, nell’anno 2025, ha inoltre portato all’effettuazione di due arresti in flagranza e decine di deferimenti in stato di libertà e segnalazioni alla Prefettura per uso personale di stupefacenti. Il Comando Provinciale Carabinieri di Ravenna sta proseguendo la campagna di servizi straordinari intensificando i controlli negli orari più sensibili, adeguando i dispositivi alle esigenze dei cittadini a cui, in particolare attraverso la presenza di militari della Stazione Carabinieri competente sul territorio, sta garantendo vicinanza anche aumentando la presenza di pattuglie appiedate che possano avere un contatto diretto con gli esercenti ed i residenti della zona»