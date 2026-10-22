Ravenna, spaccio di droga: due arresti

Nelle prime ore di ieri, mercoledì 21 ottobre, la Polizia di Stato di Ravenna, nell’ambito della più vasta operazione antidroga denominata “Zenigata”, ha dato esecuzione a tre decreti di perquisizione delle abitazioni di altrettanti giovani. Al termine delle perquisizioni sono stati arrestati un 27enne, residente nel lughese, incensurato, che nella sua abitazione deteneva oltre un chilogrammo di hashish e circa seicento grammi di marijuana e un coetaneo, imolese, incensurato, trovato in possesso di circa 735 grammi di hashish, modica quantità di sostanza del tipo Mdma e di 1240 euro in contanti, ritenuti profitto dell’attività di spaccio. In entrambi i casi è stato sequestrato materiale per il confezionamento delle dosi. Il terzo indagato, un 28enne, incensurato, ravennate, è stato segnalato come assuntore perché in possesso di una modica quantità di hashish.

Per il 27enne lughese è stata richiesta la convalida dell’arresto, mentre il giovane imolese è stato collocato agli arresti domiciliari presso la sua abitazione così come disposto delle Procure della Repubblica di Ravenna e Bologna.

La recente operazione antidroga, la cui denominazione aveva preso spunto dal nickname “Lupin III”, utilizzato da uno degli indagati principali sulla piattaforma “Telegram”, aveva già permesso di denunciare 20 persone, effettuare 13 arresti in flagranza e sottoporre a sequestro complessivamente 70 chili fra hashish e marijuana.