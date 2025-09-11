Ravenna, spacciatore arrestato grazie alla segnalazione sull’app YouPol

La Polizia di Stato di Ravenna arrestato un uomo per il reato di detenzione illecita di sostanza stupefacente, a seguito di una segnalazione giunta tramite l’applicazione YouPol.

Lo strumento consente ai cittadini - in particolare ai più giovani – di segnalare in modo semplice, sicuro e anonimo episodi di spaccio, bullismo e altre situazioni di pericolo, rafforzando la collaborazione tra comunità e Forze dell’Ordine.

L’intervento è scaturito dopo una comunicazione che indicava una presunta attività di spaccio nelle adiacenze di viale Europa. Gli operatori dell’ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico, inviati sul posto, hanno effettuato i primi accertamenti accedendo a un esercizio commerciale della zona, dove hanno rintracciato un uomo già noto alle forze dell’ordine per precedenti specifici.

Accompagnato all’esterno, l’uomo è stato sottoposto a perquisizione personale e veicolare. All’interno dello scooter, i poliziotti hanno rinvenuto un contenitore con circa 50 grammi di sostanza verosimilmente cocaina, immediatamente sequestrata.

All’esito dell’udienza di convalida, il Giudice ha applicato nei confronti dell’indagato la misura cautelare degli arresti domiciliari.