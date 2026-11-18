RAVENNA. Lunedì scorso, i Carabinieri della Stazione di Ravenna Via Alberoni, impegnati in uno specifico servizio finalizzato a prevenire e reprimere i reati in materia di stupefacenti, hanno arrestato un cittadino straniero di 25 anni, già noto alle Forze dell’Ordine, ritenuto presunto responsabile del reato di produzione, traffico e detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. L’operazione è scattata nell’area dei giardini Speyer, dove i militari hanno sorpreso il giovane nell’atto di cedere un involucro a un ragazzo, attualmente in corso di identificazione. Alla vista degli operanti, il 25enne ha tentato di darsi alla fuga, ma è stato raggiunto e bloccato.

A seguito della perquisizione personale, il giovane è stato trovato in possesso di circa 43 grammi di hashish e di una dose di cocaina, materiale che è stato sottoposto a sequestro. Accompagnato presso gli uffici della caserma, al termine delle formalità di rito l’uomo è stato dichiarato in stato di arresto e trattenuto presso le camere di sicurezza in attesa del rito direttissimo. Nella mattinata di ieri, il Giudice del Tribunale di Ravenna ha convalidato l’arresto.