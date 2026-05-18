Ravenna, spaccia ai Giardini Speyer: 18enne denunciato

A Ravenna nel corso della mattinata di ieri, la Polizia di Stato ha denunciato a piede libero un giovane italiano di 18 anni, residente in città, al termine di un controllo in viale Farini, nei pressi della fermata degli autobus lato giardini Speyer.

Gli operatori della Squadra Volante hanno sottoposto a controllo il giovane insieme ad altri due individui. Nel corso delle operazioni, il 18enne ha tentato di disfarsi furtivamente di una confezione in cartone riconducibile a un bilancino di precisione, all’interno della quale era occultata della sostanza stupefacente, verosimilmente hashish. Contestualmente, estraeva dalla tasca posteriore dei pantaloni un bilancino di precisione corrispondente alla raffigurazione presente sulla confezione gettata a terra.

A seguito di perquisizione personale, la sostanza è stata sottoposta ad accertamento tramite narcotest, con esito positivo per hashish: il peso lordo complessivo è risultato pari a 22,25 grammi, suddivisa in due dosi. Entrambe le dosi e il bilancino di precisione sono stati sottoposti a sequestro penale.

Il giovane, già noto alle forze dell’ordine e gravato da diversi precedenti specifici per detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio, è stato quindi accompagnato presso gli uffici della Questura per le operazioni di identificazione.