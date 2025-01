Ravenna, spaccata notturna al negozio di telefonia di viale Alberti

Spaccata nella nottata di giovedì nel negozio di elettronica e telefonia di viale Alberti al civico 58. Se ne sono accorti alcuni passanti, notando il vetro della porta d’ingresso infranto. Il furto, in realtà, è avvenuto intorno alle 3 di notte. Le telecamere hanno inquadrato un unico malvivente, che dopo avere sfondato la vetrata con una pedata si appropria di computer e orologi esposti in vetrina. Non ha toccato invece i telefoni e la cassa, limitando così il bottino. I danni, invece, sono stati quantificati tra i 500 e i 1000 euro.

«Non ce l’aspettavamo -spiega il fratello del titolare -. E’ una zona tranquilla anche se qualche vicino ha segnalato di avere subito furti. In passato, nel 2021, abbiamo subito un furto nell’altro negozio di telefonia, in viale Farini, dove rubarono molta più merce e i danni furono maggiori».