Rame rubato durante il trasporto, triturato per renderlo irriconoscibile e rivenduto come materia prima. È il presunto giro scoperto dalla Guardia di finanza di Ravenna, che ha eseguito un decreto di sequestro preventivo emesso dal Tribunale con l’ipotesi di riciclaggio. In tre anni sarebbero state sottratte circa 900 tonnellate di cavi in rame: l’equivalente di un cavo lungo 10mila chilometri, quanto basta per collegare Roma a Città del Messico. Gli indagati sono sei, a vario titolo, per appropriazione indebita e riciclaggio.

I carichi spariti

L’inchiesta, coordinata dalla Procura di Ravenna, è partita dalla querela di un’azienda del territorio che aveva notato cali di peso anomali nei cavi destinati al recupero di rame e guaine in pvc. Con appostamenti, droni e l’analisi dei tracciati Gps, i finanzieri hanno ricostruito il meccanismo. Secondo l’accusa, l’autista che trasportava i cavi, dipendente di una ditta estranea all’indagine, deviava dal percorso e faceva brevi soste in luoghi appartati. Lì parte del carico veniva prelevata dal titolare di un’impresa del commercio di rottami. Il rame veniva poi polverizzato con i macchinari dell’azienda, così da renderlo impossibile da identificare.

Contanti in soffitta

Durante un blitz a sorpresa i finanzieri hanno trovato circa 20 tonnellate di rame nell’azienda e, nell’abitazione dell’autista, 1,35 milioni di euro in contanti, in banconote di grosso taglio. Una parte del denaro era stata messa in uno zainetto e affidata a una minorenne perché la portasse in un’abitazione vicina. La perquisizione è stata così estesa anche a quella casa, dove in soffitta è spuntato oltre un milione. Per gli inquirenti, l’autista veniva pagato in contanti, ottenuti con fatture per operazioni inesistenti emesse da società estere compiacenti, che dopo pochi giorni restituivano il denaro.

Sequestri per 5 milioni

Il Tribunale ha disposto il sequestro dei macchinari, di un autoarticolato e di auto di grossa cilindrata, oltre che di beni per quasi 5 milioni di euro, pari al profitto stimato: conti correnti, preziosi e una villa di lusso in provincia. È stata ipotizzata anche la responsabilità della società, che avrebbe tratto vantaggio dai reati praticando prezzi più bassi. Nelle perquisizioni sono saltati fuori anche un taser, munizioni, 14 chili di fuochi d’artificio detenuti illegalmente e alcuni pappagalli di una specie protetta, senza documenti.