Ravenna, sotto la cintura aveva lo stock di eroina da spacciare: arrestato ed espulso

Nella serata di ieri, la Polizia di Stato di Ravenna ha tratto in arresto un uomo d’origine tunisina per detenzione illecita di sostanza stupefacente. L’uomo nascondeva sotto la cintura dei pantaloni, sei involucri contenenti circa 16 grammi di eroina, pronti per essere ceduti, che venivano sequestrati unitamente alla somma di 240 euro, suddivisi in banconote di piccolo taglio. Su disposizione della Procura della Repubblica di Ravenna, il soggetto, noto alle Forze di Polizia ed irregolare sul territorio nazionale, è stato trattenuto presso le camere di sicurezza della Questura in attesa del giudizio con rito per direttissima. È in corso l’istruttoria finalizzata alla sua espulsione con accompagnamento alla frontiera.