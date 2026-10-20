Ravenna, sostituita nella notte la condotta idrica rotta in centro, riprende lentamente a scorrere l’acqua nelle case

Nella notte Hera ha completato la sostituzione del tratto di tubazione in ghisa che si era rotto in via Baccarini a Ravenna. Sono in corso le verifiche tecniche e la graduale rimessa in pressione della rete: l’erogazione, fa sapere la multiutility, tornerà normale nelle prossime ore. Durante il ripristino l’acqua potrebbe uscire torbida o con aria nei tubi. In questo caso Hera consiglia di lasciarla scorrere per qualche minuto, finché non torna limpida. Le autobotti resteranno in zona fino alla fine delle operazioni. Per segnalazioni ed emergenze è attivo 24 ore su 24 il Pronto intervento Hera, al numero 800.713.900.