Ravenna, sospetto caso di dengue. Disinfestazione in corso in centro storico

E’ scattato questa mattina a Ravenna il protocollo di disinfestazione per un presunto caso di dengue. Chi avrebbe contratto la malattia virale - trasmessa all’uomo tramite le zanzare - risiede in centro ed è recentemente tornato da un viaggio all’estero. I sintomi manifestati farebbero pensare alla “febbre spaccaossa”; tuttavia l’Ausl Romagna sta ancora aspettando i risultati degli esami per confermare il presunto caso.

Nel frattempo, Azimut ha fatto partire il protocollo di disinfestazione nelle abitazioni che si trovano in un raggio di 100 metri dalla casa del sospetto caso.

Un episodio analogo si era verificato poche settimane fa nella periferia di Ravenna. In quel caso, le analisi di laboratorio avevano poi escluso che si trattasse di un presunto caso di arbovirosi