Ravenna, sorpreso con due panetti di hashish da spacciare: giovane ai domiciliari

Nella tarda serata di ieri, i Carabinieri di Ravenna hanno tratto in arresto un giovane per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. L’operazione è scattata nella zona “Ex Callegari”.

Il ragazzo, notando il transito della pattuglia, ha tentato di allontanarsi per evitare il controllo. L’atteggiamento sospetto ha indotto i militari a fermarlo. Durante le verifiche, il giovane ha mostrato segni di forte insofferenza, svuotando spontaneamente le tasche per dimostrare di non possedere nulla. Tuttavia l’atteggiamento molto nervoso ha spinto i Carabinieri ad eseguire una perquisizione, permettendo di rinvenire all’interno degli abiti un intero panetto di hashish.

La successiva perquisizione domiciliare ha permesso di sequestrare un secondo panetto di hashish, un bilancino di precisione, del materiale idoneo al confezionamento delle dosi nonchè 1.400 euro in contanti, ritenuti provento dell’attività illecita

Nella mattinata odierna, l’arrestato è stato condotto presso il Tribunale dove il giudice ha convalidato l’arresto e disposto la misura cautelare degli arresti domiciliari.