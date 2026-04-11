Ravenna, sorpreso a spacciare, prende a pugni e schiaffi gli agenti: 23enne arrestato

A Ravenna non si allenta la morsa dei controlli della Polizia di Stato nei quartieri e vie limitrofi alla stazione ferroviaria e ai giardini Speyer.

Nell’ambito dei consueti servizi di carattere preventivo, nel pomeriggio di ieri personale delle Volanti procedeva al controllo di uno straniero che, con fare sospetto si aggirava nei pressi di viale Pallavicini, zona Stazione Fs. Lo straniero si mostrava particolarmente agitato ed i successivi accertamenti consentivano di appurare che era in possesso di circa 10 grammi di hashish sottoposta a sequestro.

Il giovane, di nazionalità egiziana, di 23 anni, regolare sul territorio, a quel punto assumeva un atteggiamento ostile nei confronti degli operatori, che ad un certo punto venivano aggrediti con pugni e schiaffi. Uno degli agenti riportava lesioni guaribili in 5 giorni per una ferita alla mano. Per tale motivo il giovane veniva tratto in arresto per resistenza e lesioni aggravate a P.U e segnalato alla Prefettura per il possesso della sostanza stupefacente.

Il pm di turno presso la Procura della Repubblica, disponeva che l’arrestato fosse trattenuto nelle locali camere di sicurezza e messo a disposizione dell’A.G. in attesa dell’udienza di convalida e contestuale giudizio per direttissima. All’esito della udienza, l’arresto è stato convalidato, il giovane ha patteggiato, pena sospesa.