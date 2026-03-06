Ravenna, sorpreso a spacciare nonostante il divieto di dimora: denunciato dai Carabinieri

Sicurezza a Ravenna: prosegue l’azione di contrasto al consumo e allo spaccio di sostanze stupefacenti condotta dai Carabinieri. Nei giorni scorsi, i militari della Sezione Radiomobile, durante un servizio di controllo del territorio nei pressi della stazione ferroviaria e dei giardini Speyer, hanno individuato una persona sospetta all’intersezione tra piazza Farini e via Carducci. L’uomo, alla vista della pattuglia, ha tentato di sottrarsi al controllo allontanandosi frettolosamente ed entrando all’interno di un negozio.

I militari, insospettiti dal movimento dell’individuo, sono intervenuti all’interno del locale sottoponendolo a controllo. Il sospetto era un giovane di origini straniere sprovvisto di documenti, motivo per il quale è stato necessario procedere ad accertamenti finalizzati alla sua identificazione. All’esito delle verifiche è emerso che il soggetto era gravato da diversi provvedimenti, in particolare il divieto di dimora nella provincia di Ravenna emesso lo scorso 10 febbraio, l’avviso orale del Questore ed un divieto di accesso ai locali pubblici della durata di un anno. La perquisizione personale ha permesso inoltre di rinvenire circa 5 grammi di hashish e la somma di 77 euro in banconote di piccolo taglio, ritenuta provento dell’attività illecita.

Il giovane è stato quindi denunciato per detenzione ai fini di spaccio e per la violazione delle norme sul soggiorno degli stranieri. La sua posizione è ora al vaglio dell’Autorità Giudiziaria di Ravenna per l’eventuale aggravamento della misura cautelare in atto.