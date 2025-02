Ravenna, sorpreso a spacciare: Daspo urbano di 5 anni per la zona della stazione

A Ravenna la Polizia di Stato ha intensificato le attività di controllo del territorio in alcune zone cittadine. In particolare, le Volanti ed equipaggi della Squadra Mobile per il supporto investigativo, hanno setacciato i luoghi ed esercizi pubblici in prossimità della stazione ferroviaria e hanno notato un movimento sospetto tra due persone straniere che si scambiavano rapidamente qualcosa.

Uno dei due, si era allontanato a bordo di una bicicletta, ma è stato subito intercettato dagli operatori e trovato in possesso di 2,5 grammi di hashish che, dopo averla consegnata spontaneamente, riferiva di averla acquistata pochi istanti prima dall’uomo con il quale era stato visto intrattenersi. Il presunto spacciatore è stato a sua volta immediatamente fermato e sottoposto a controllo: nelle sue tasche nascondeva altri 4 grammi della medesima sostanza e banconote di piccolo taglio sequestrate in quanto ritenute provento dell’attività illecita. All’esito degli accertamenti veniva quindi arrestato e posto a disposizione della Procura della Repubblica di Ravenna; questa mattina l’arresto è stato convalidato dal G.I.P. con sottoposizione agli arresti domiciliari. Il Questore di Ravenna ha emesso il provvedimento di Daspo urbano, vietandogli di frequentare e trattenersi nelle vicinanze dei locali pubblici e istituti scolastici in zona stazione ferroviaria per cinque anni.