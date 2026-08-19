Ravenna, sorpreso a spacciare a ridosso del Conad di via Romea: 54enne arrestato

I Carabinieri di Ravenna hanno arrestato un 54enne italiano, per detenzione ai fini di spaccio di hashish. I fatti nella mattinata di ieri, quando i militari lo notavano in via Romea all’altezza del supermercato Conad mentre si muoveva con fare sospetto a bordo del proprio ciclomotore. Al momento del fermo, l’uomo cercava di disfarsi di un involucro di cellophane che nascondeva nella mano destra che però veniva prontamente recuperato rinvenendo al suo interno circa 20 grammi di hashish.

Dalla successiva perquisizione domiciliare veniva trovato in possesso di ulteriori due etti di droga, suddivisa in 14 involucri vari, bilancino di precisione e materiale per il confezionamento, nonché la somma in denaro contante di alcune centinaia di euro, provento dell’attività illecita.

L’uomo veniva condotto presso gli uffici e dichiarato in stato di arresto per detenzione ai fini di spaccio, successivamente tradotto agli arresti domiciliari presso la propria abitazione in attesa del giudizio per direttissima. Nel corso dell’udienza di convalida, tenutasi questa mattina, il Giudice, a seguito di patteggiamento, ha convalidato l’arresto emettendo una condanna a mesi 11 di reclusione ed una multa di euro 6.000, confisca e distruzione dello stupefacente e materiale vario.