Ravenna, sorpresi a rubare al supermercato: un arresto e una denuncia

Nel primo pomeriggio di ieri, un intervento tempestivo della Polizia di Stato ha portato all’arresto di un uomo di nazionalità egiziana, ritenuto responsabile di un furto aggravato perpetrato ai danni del supermercato Coop all’interno del centro commerciale Esp.
L’attenzione del personale di vigilanza era stata attirata da tre individui che si muovevano con fare sospetto tra gli scaffali dell’esercizio commerciale, osservando con insistenza la merce e l’ambiente circostante. Il sospetto trovava conferma al momento del superamento delle casse: il sistema antitaccheggio entrava in funzione, segnalando l’asportazione indebita di merce. Ne scaturiva un rapido intervento della vigilanza che riusciva a bloccare due dei tre individui, mentre il terzo riusciva a far perdere le proprie tracce.
Sul posto giungevano immediatamente gli operatori dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico, che procedevano all’arresto del maggiorenne per concorso nel reato di furto aggravato e per il quale veniva disposta, in data odierna, l’immediata liberazione. Il secondo fermato, un minorenne, veniva denunciato a piede libero secondo quanto previsto dalla normativa vigente.
Sono tuttora in corso le attività investigative volte all’identificazione del terzo coinvolto.