Ravenna, sorprese a rubare cosmetici: arrestate due giovani

All’inizio della settimana, la Polizia di Stato di Ravenna ha proceduto all’arresto di due ragazze di 19 e 20 anni, per furto aggravato ai danni di un esercizio commerciale in via IV Novembre. Le due giovani venivano sorprese in possesso di numerosi prodotti cosmetici, asportati dopo la rimozione dei dispositivi antitaccheggio.

Le arrestate venivano accompagnate presso gli uffici della Questura per le formalità di rito e, su disposizione dell’Autorità Giudiziaria, sottoposte alla misura degli arresti domiciliari in attesa del giudizio di convalida. Successivamente, l’arresto veniva convalidato e nei confronti di entrambe veniva applicata la misura cautelare dell’obbligo di presentazione presso la Questura di Ravenna per tre volte alla settimana. Sempre nella stessa giornata, il personale della Polizia di Stato ha denunciato a piede libero un minore albanese, responsabile di un tentato furto nei pressi del supermercato ubicato all’interno del centro commerciale “Gallery” di Ravenna.