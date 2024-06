Ravenna, slitta il ricovero per mancanza di posti. Paziente psichiatrica si schianta sotto l’effetto dei farmaci

Seguita da anni per problemi psichiatrici, si era rivolta al pronto soccorso lamentando problemi con i farmaci che stava assumendo. Chiedeva di essere ricoverata, ma in mancanza di un letto disponibile in reparto era stata dimessa in attesa del primo posto libero. Sono passate oltre tre settimane ma nulla; 24 giorni dopo - per l’esattezza - si è schiantata in auto guidando contromano lungo via Sant’Alberto. Era confusa, come sballata agli occhi degli agenti intervenuti per rilevare il sinistro. Doverose le analisi del sangue, il cui referto ha mostrato la positività alle benzodiazepine. Da qui i guai per una 45enne residente nel forese ravennate: un decreto penale di condanna da 7.500 euro per guida in stato di alterazione psicofisica, aggravato dall’avere provocato un incidente stradale. Una pena che l’automobilista ha deciso di impugnare scegliendo di andare a dibattimento, e facendo parallelamente causa all’Ausl.

