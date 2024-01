Ravenna, slitta a mercoledì l’arrivo dei migranti a bordo della Geo Barents

A causa delle avverse condizioni meteo slitta a mercoledì l’arrivo a Ravenna della nave ong Geo Barents di Medici Senza Frontiere, con a bordo 336 migranti. Lo sbarco era previsto per il 2 gennaio, ma nella mattinata di oggi 1 gennaio la Prefettura ha fatto sapere che l’imbarcazione ha rallentato la sua velocità per le avverse condizioni del mare. Nei giorni scorsi il prefetto Castrese De Rosa aveva già provveduto ad allestire un punto di raccolta eccezionale al Pala de Andrè di Ravenna per quello che si prospetta come lo sbarco più numeroso mai eseguito finora, sicuramente il più impegnativo dal punto di vista logistico. Sempre la prefettura ha fatto sapere che lo sbarco è stato spostato dalla banchina Fosfitalia di via Baiona al terminal crociere di Porto Corsini.