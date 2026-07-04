“Ravenna Slam Nights”: torna il torneo di basket in Piazza Kennedy

Il centro di Ravenna torna ad accendersi di sport con la seconda edizione di Ravenna Slam Nights, torneo di pallacanestro 4 contro 4 accompagnato da musica e street food che animerà piazza Kennedy da martedì 7 a venerdì 10 luglio.

Dopo il successo dello scorso anno, l’evento, nato dall’idea di tre giovani appassionati di basket e realizzato in collaborazione con Basket Ravenna “Piero Manetti”, Junior Basket Ravenna, Ravenna Basketball Academy, Cupro Dunk, e con la compartecipazione del Comune di Ravenna, si arricchisce di tanti ospiti, grazie agli interventi proposti assieme alla trasmissione TV Panorama Basket, e spettacoli di ballo e rap (da mercoledì a venerdì) grazie al contributo del Cisim.

Ma non è tutto: rispetto alla prima edizione l’evento si allarga a 4 giornate, con una serata introduttiva, quella di martedì 7 luglio, in cui il campo di piazza Kennedy sarà aperto in diverse occasioni a giocatori dei playground ravennati e ai giovani talenti della città; in programma anche uno speciale talk con ben tre ospiti.

Mercoledì e giovedì, a partire dalle 19, saranno poi in programma le partite dei gironi eliminatori e i soliti eventi accessori come la gara del tiro da 3 punti che tanto successo ha riscosso nel 2025.

Venerdì 10 le fasi finali, con un momento dedicato anche ai più giovani, grazie a due partite dedicate a Under 15 (nati nel 2012 e 2013) e Under 17 (2010 e 2011).

Tutte le sere street food e DJ set al termine delle partite. Primo premio: 1.500 euro.