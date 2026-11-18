RAVENNA. Sider Navi S.r.l., sub holding italiana del gruppo armatoriale internazionale Nova Marine Carriers di Lugano, entra con il 25% nella compagine sociale della Terminal Nord S.p.A., operatore terminalistico del Gruppo Sapir, nel Porto di Ravenna.

«L’operazione», spiega Nova Marina in una nota, «è frutto della strategia che accomuna sia Sapir S.p.A. sia Nova Marine, ovvero della volontà di offrire alla clientela soluzioni logistiche sempre più integrate fra il trasporto marittimo e le attività terminalistiche portuali. L’ingresso nella compagine societaria di Terminal Nord S.p.A. nasce quindi da una visione industriale condivisa, finalizzata a generare nuove sinergie operative e a sostenere la crescita e la competitività dello scalo ravennate nel breve e medio periodo».

«Nell’ambito della partnership», spiega ancora la nota, «Terminal Nord S.p.A. continuerà a fare leva sulla solidità infrastrutturale e sulla gestione operativa, amministrativa e istituzionale garantite da Sapir S.p.A., principale realtà imprenditoriale del porto di Ravenna. Contestualmente, Nova Marine affiancherà il socio di maggioranza apportando il know-how internazionale nello shipping e assumendo il coordinamento dello sviluppo commerciale del terminal».

«Accogliamo con grande soddisfazione l’ingresso del Gruppo Nova Marine nella compagine sociale di Terminal Nord – afferma Riccardo Sabadini, presidente di Terminal Nord S.p.A. e di Sapir S.p.A. – Questa operazione unisce la consolidata capacità operativa e infrastrutturale del nostro Gruppo alla profonda conoscenza del mercato marittimo internazionale di un operatore di primo piano come Nova Marine. Si tratta di un’alleanza industriale che guarda al futuro del Porto di Ravenna, pensata per rafforzare ulteriormente l’attrattività del terminal, creare nuove opportunità di sviluppo e rispondere in modo ancora più efficace alle esigenze della clientela e della filiera logistica».

«L’ingresso in Terminal Nord rappresenta un tassello strategico fondamentale nel percorso di crescita e di consolidamento del Gruppo Nova Marine Carriers – commenta Vincenzo Romeo, CEO di Nova Marine Carriers – Siamo molto motivati dalle opportunità che questa ulteriore collaborazione schiude con un partner come Sapir S.p.A. Metteremo a disposizione la nostra rete globale, la nostra flotta e la nostra esperienza nel trasporto di rinfuse e altre categorie merceologiche per valorizzare ulteriormente le potenzialità di un terminal strategico per l’Adriatico».