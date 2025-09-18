Ravenna, si ubriaca e picchia il marito e i figli: la Polizia arriva a casa e la arresta

Ieri la Polizia di Stato di Ravenna ha proceduto all’arresto di una donna per il reato di maltrattamenti in famiglia. La donna, una moldava di quarant’anni, è stata tratta in arresto in seguito all’intervento delle Volanti, avvenuto grazie alla segnalazione pervenuta presso la Centrale Operativa della Questura di Ravenna da uno dei figli della donna.Giunti presso l’abitazione, gli operatori rintracciavano la donna, già conosciuta per una precedente segnalazione di lite domestica, in evidente stato di agitazione e alterazione, dovuto all’assunzione di sostanze alcoliche. Ascoltato il marito, riferiva che, già da diverso tempo, la moglie adottava nei suoi confronti e dei figli minori comportamenti violenti che si sostanziavano in aggressioni fisiche e minacce verbali, tanto da costringere nel mese di agosto l’uomo ad allontanarsi dall’abitazione familiare insieme ai due figli. Alla luce di quanto emerso, la donna veniva accompagnata presso gli uffici della Questura per gli accertamenti di rito, dichiarata in stato di arresto e condotta presso la Casa Circondariale di Forlì a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.