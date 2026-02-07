Ravenna, si rompe l’impianto di riscaldamento, studenti trasferiti

RAVERNNA. Si rompe l’impianto di riscaldamento, da lunedì otto classi trasferite. «In seguito alla rottura della conduttura di adduzione principale dell’impianto di riscaldamento della scuola primaria Camerani», informa il Comune di Ravenna in una nota diffusa oggi, «si renderà necessario un intervento tecnico complesso. La soluzione nel frattempo individuata per garantire la continuità del servizio scolastico in condizioni adeguate, è quella dell’installazione di un impianto di riscaldamento con pompe di calore per ogni aula».
«Poiché la realizzazione di tale intervento richiede un periodo stimato di circa due settimane», avvisa però il Comune, «compatibilmente con la situazione meteo, a partire da lunedì 9 febbraio, otto classi saranno trasferite alla scuola primaria Torre, mentre altre sei classi svolgeranno le lezioni alla scuola secondaria Don Minzoni».