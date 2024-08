Ravenna, si risveglia dopo 3 giorni di coma e chiede del cane. L’animale salvato in casa

Solo, affamato e spaventato, “prigioniero” in casa senza nessuno che si prendesse cura di lui. Non si tratta di un caso di abbandono ma del provvidenziale salvataggio di un cagnolino rimasto per tre giorni senza il proprio padrone, ricoverato in coma in seguito a un malore.

E’ accaduto intorno alle 14 sono stati i vigili del fuoco a interessare la centrale operativa della polizia locale, poiché l’anziano, ricoverato presso l’ospedale di Ravenna in rianimazione e da tre giorni privo di conoscenza, si era risvegliato. Senza moglie né figli o altri parenti stretti, tra i primi pensieri che ha avuto una volta ripresa conoscenza c’è stato quello per il proprio cagnolino. Così una pattuglia è andata in ospedale, dove l’uomo, ancora in stato confusionale, ha confermato di avere lasciato nella propria abitazione il quadrupede. Una volta ricevute le chiavi, gli agenti si sono recati nella casa di via Gulli insieme ai vigili del fuoco.

Giunta nell’abitazione, la pattuglia ha effettivamente trovato il cagnolino, spaventato ma in buona salute, provvedendo anche a verificare che fosse rifornito di acqua e cibo.

Per prendere in carico il cagnolino sono stati attivati gli “Amici degli animali” che si sono recati nell’abitazione di via Gulli per recuperare il quadrupede, in attesa di riconsegnarlo al legittimo proprietario.