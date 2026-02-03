Ravenna, si ribalta camion di maiali, caos traffico. Urla degli animali schiacciati nel vano di carico GALLERY

Ravenna
  • 03 febbraio 2026
Il camion ribaltatato (Foto Massimo Fiorentini)
Il camion ribaltatato (Foto Massimo Fiorentini)
Ravenna, si ribalta camion di maiali, caos traffico. Urla degli animali schiacciati nel vano di carico GALLERY
Ravenna, si ribalta camion di maiali, caos traffico. Urla degli animali schiacciati nel vano di carico GALLERY

RAVENNA. Un camion che trasporta maiali si è rovesciato questa mattina alle 7 sulla Reale al chilometro 146,400. La strada è stata chiusa in tutte e due le direzioni e si sono subito registrati problemi al traffico. Il tir proveniva da Mezzano. Il camionista è illeso. Probabile la morte di qualche animale. Schiacciati e incastrati all’interno del vano di carico tantissimi a urlare. Sul posto sono arrivati i vigili del fuoco, personale dell’Anas, un mezzo con una gru e un altro per il trasbordo degli animali.

NOTIZIA IN AGGIORNAMENTO

Newsletter

Iscriviti e ricevi le notizie del giorno prima di chiunque altro Clicca qui