Ravenna, si ribalta camion di maiali, caos traffico. Urla degli animali schiacciati nel vano di carico GALLERY

RAVENNA. Un camion che trasporta maiali si è rovesciato questa mattina alle 7 sulla Reale al chilometro 146,400. La strada è stata chiusa in tutte e due le direzioni e si sono subito registrati problemi al traffico. Il tir proveniva da Mezzano. Il camionista è illeso. Probabile la morte di qualche animale. Schiacciati e incastrati all’interno del vano di carico tantissimi a urlare. Sul posto sono arrivati i vigili del fuoco, personale dell’Anas, un mezzo con una gru e un altro per il trasbordo degli animali.

NOTIZIA IN AGGIORNAMENTO