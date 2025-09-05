Ravenna, si presenta in pizzeria con il cutter, poi aggredisce i Carabinieri: arrestata

Si è presentata nella pizzeria d’asporto dove lavora l’ex compagno e subito hanno iniziato a litigare, fino a che non ha estratto un cutter, rivolgendolo contro di sé per procurarsi alcuni tagli: attimi di panico mercoledì sera, intorno alle 20, in un locale in zona Darsena. Secondo quanto emerso la donna, 39 anni, si sarebbe recata nella pizzeria con l’intenzione di chiarire alcune questioni lasciate aperte con il proprio ex, ma ben presto il confronto si è trasformato in una lite furibonda.

