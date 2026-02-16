Ravenna si mobilita con un flash mob per il personale delle Malattie Infettive VIDEO

Un flash mob di solidarietà a sostegno del personale sanitario del reparto di Malattie Infettive è andato in scena nel primo pomeriggio di oggi sulle scale dell’ingresso di via Missiroli dell’Ospedale di Ravenna. “L’iniziativa – hanno chiarito in una nota Marco Montanari (oncologo), Federica Giannotti (cardiologa) e Petia Di Lorenzo (infermiera e consigliera comunale Pd) - nasce in seguito alla perquisizione effettuata nei giorni scorsi all’interno del reparto, nell’ambito di un’indagine giudiziaria relativa alle certificazioni sanitarie necessarie al rilascio dei nulla osta per l’accompagnamento di cittadini stranieri irregolari”.