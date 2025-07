Ravenna. Si masturba davanti ai bagnanti, denunciato a Lido di Savio

I Carabinieri della Stazione di Milano Marittima hanno denunciato un cittadino marocchino di 33 anni per atti osceni, minacce a pubblico ufficiale e ubriachezza molesta.

L’intervento in spiaggia

L’episodio si è verificato nei giorni scorsi nelle vicinanze di uno stabilimento balneare del Lido di Classe, dove diversi bagnanti hanno allertato il 112 segnalando la presenza di un uomo che, in evidente stato di ebbrezza, si stava masturbando in pubblico. All’arrivo dei militari, l’uomo ha assunto un comportamento aggressivo, iniziando a insultare e minacciare di morte sia i Carabinieri che i turisti presenti sulla spiaggia.

L’accompagnamento in caserma

Per evitare che la situazione degenerasse ulteriormente e permettere la corretta identificazione del soggetto, i Carabinieri hanno deciso di accompagnarlo presso la caserma di Milano Marittima. Anche negli uffici del Comando, l’uomo ha mantenuto un atteggiamento ostile e minaccioso, continuando a rivolgere epiteti offensivi sia contro i militari intervenuti che verso il personale in servizio.

La denuncia e il rilascio

Il 33enne è stato formalmente denunciato all’Autorità Giudiziaria per i reati di atti osceni in luogo pubblico, minacce a pubblico ufficiale e ubriachezza molesta. Solo dopo essere stato riportato alla calma, l’uomo è stato rimesso in libertà.

L’intervento si inserisce nell’attività di controllo del territorio svolta dai Carabinieri per garantire la sicurezza e il decoro nelle località turistiche durante la stagione estiva.