Ravenna: si lancia dal nono piano con la figlia di 6 anni e il cane, la piccola è morta. Una vicina sente dire “no mamma, no mamma”. Il post prima del dramma VIDEO GALLERY

Terribile tragedia a Ravenna questa mattina alle 7.15 in una palazzina in via Dradi. Una donna di 41 anni italo-svizzera, Giulia Lavatura, si è buttata dalla finestra dal nono piano con la figlioletta di 6 anni, Wendy, e il cane. La bambina è morta, così come il barboncino, mentre la madre è ricoverata in gravi condizioni all’ospedale Bufalini di Cesena. Sul posto gli uomini della Questura. I rilievi sono a cura dalla Polizia Scientifica.

Le indagini

Gli inquirenti stanno cercando di ricostruire l’accaduto, anche alla luce di un lungo post che la donna avrebbe scritto prima della tragedia. Secondo quanto ricostruito la madre potrebbe aver utilizzato una impalcatura esterna che cinge il palazzo dove sono in corso dei lavori passando da una finestra dell’abitazione. Sconvolti gli operai che hanno sentito un forte tonfo, vedendo i corpi a terra. Sotto choc anche i condomini, con lenzuoli a coprire pietosamente i corpi della bimba e del cane. Ignoti per il momento i motivi di un gesto così spaventoso. Subito prima del tonfo una vicina ha sentito la bambina gridare “no mamma, no mamma”.

Il cordoglio del sindaco

In una nota, il sindaco Michele De Pascale ha espresso il cordoglio di tutta la città: “Apprendo con sgomento e tanta tristezza della terribile tragedia che ha colpito questa mattina la nostra città. Per circostanze in via di accertamento una donna, al momento ricoverata al Bufalini, si è gettata dal nono piano con sua figlia, la quale è deceduta nell’impatto. Sul posto sono immediatamente accorsi i sanitari e le forze dell’ordine. Ai familiari della bimba e ai suoi cari vanno le più sentite condoglianze mie e di tutta la nostra comunità”.