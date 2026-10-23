Ravenna, si getta nel fiume Montone: un Carabiniere si tuffa e la salva

Nelle prime ore di questa mattina, a Ravenna, i Carabinieri hanno effettuato un tempestivo intervento di soccorso, salvando una donna di 74 anni che si era gettata nelle acque del fiume Montone.

L’allarme è scattato a seguito di una segnalazione pervenuta al 112, che indicava la presenza di una persona in stato di alterazione in prossimità dell’incrocio tra via Ravegnana e via Argine Sinistro Montone.

I militari, giunti immediatamente sul posto, hanno visto una donna all’interno del fiume ormai già quasi totalmente sommersa dall’acqua. Senza alcuna esitazione, uno dei Carabinieri si è immerso nelle acque gelide del fiume, raggiungendo la 74enne e trascinandola a riva, coadiuvato nelle operazioni di recupero dal collega rimasto sull’argine per monitorare la sicurezza dell’intervento.

Sul posto è intervenuto il personale sanitario del 118, che ha prestato le prime cure sul posto. Sia la donna sia il militare intervenuto in acqua sono stati successivamente trasportati presso il locale Pronto Soccorso per accertamenti. I due militari sono stati dimessi poco dopo, mentre la donna si trova tuttora ricoverata presso la struttura sanitaria per ricevere l’assistenza e le cure del caso.