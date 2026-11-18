RAVENNA. Nei giorni scorsi, al termine di una articolata attività investigativa, i Carabinieri della Stazione di Mezzano hanno denunciato all’Autorità Giudiziaria tre persone, due uomini e una donna residenti fuori regione, poiché ritenute presunte responsabili, in concorso tra loro, del reato di frode informatica. L’indagine ha avuto origine dalla denuncia presentata da una commerciante della zona, la quale si è rivolta ai militari sospettando di essere rimasta vittima di un raggiro. Raccolta la segnalazione, i Carabinieri hanno avviato immediati accertamenti telematici e bancari che hanno permesso di ricostruire l’esatta dinamica dei fatti.

Secondo quanto emerso dalle indagini, gli indagati avrebbero contattato telefonicamente la vittima fingendosi operatori dell’ufficio antiriciclaggio di una nota società di pagamenti online. Con un racconto ben articolato, i truffatori sono riusciti a conquistare la fiducia della donna, convincendola della necessità di mettere in sicurezza i propri risparmi. La commerciante è stata così indotta a eseguire tre distinti bonifici, per un importo complessivo di 14.500 euro, verso un nuovo conto corrente falsamente indicato come riconducibile alla medesima società. Durante la telefonata, inoltre, i malfattori si sono fatti comunicare i codici usa e getta (OTP) ricevuti dalla vittima tramite SMS, riuscendo così a trasferire e monetizzare le somme su una carta prepagata risultata poi intestata agli stessi coindagati.