Ravenna, si fa scudo con la borsa della palestra per proteggersi dalle coltellate: l’aggressore scoperto in Pronto Soccorso

Un’aggressione violenta, sfociata prima nel tentativo di investimento e poi in una rapina. È quanto accaduto mercoledì scorso attorno alle 20.30 nelle strade di Ravenna, dove i Carabinieri sono intervenuti d’urgenza a seguito di una telefonata giunta al 112 che segnalava un’aggressione in corso.
Giunti sul posto, i militari dell’Arma hanno subito prestato soccorso a un 37enne straniero, residente a Ravenna, che presentava una ferita da taglio alla mano destra. Secondo quanto ricostruito dagli investigatori, la vittima stava camminando quando è stata affiancata da un’automobile grigio scuro. Il conducente è sceso dalla vettura e, dopo aver affrontato il 37enne con insulti e minacce, si è scagliato contro di lui armato di un coltello a serramanico, colpendolo ripetutamente. La vittima è riuscita a ripararsi dall’affondo della lama facendo scudo con i propri zaini da palestra, riportando comunque una ferita alla mano.