Ravenna, si diverte a lanciare bottiglie di vetro contro una operatrice ecologica che sta lavorando: 27enne arrestato

Durante il pomeriggio, in piazzale Farini a Ravenna, è stato tratto in arresto dalla Polizia un ventiseienne cittadino nigeriano, gravato da numerosi precedenti di polizia, il quale dapprima si è reso autore del lancio di bottiglie di vetro contro un’inerme operatrice ecologica durante lo svolgimento del proprio servizio, quindi, giunti in loco gli agenti della Polizia Locale, dopo averli ripetutamente ingiuriati e minacciati, si opponeva al loro operato colpendoli con ripetute gomitate e procurando loro lesioni che hanno richiesto l’intervento dei sanitari.

Condotto, non senza difficoltà, presso le camere di sicurezza di Piazza Mameli - il giovane si è accanito anche contro l’autovettura di servizio - è stato dunque tradotto questa mattina presso il Tribunale di Ravenna per essere sottoposto a rito direttissimo all’esito del quale è l’arresto è stato convalidato ed è stata applicata la misura cautelare dell’obbligo della presentazione alla polizia giudiziaria 3 volte alla settimana.