Ravenna, si avvicina al condominio della ex compagna nonostante i divieti: 31enne arrestato

Nella giornata di ieri, la Polizia di Stato di Ravenna ha proceduto all’arresto di un tunisino di 31 anni, ritenuto responsabile della violazione del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa. L’intervento è scaturito da una segnalazione pervenuta alla Sala Operativa, che consentiva agli operatori di intervenire tempestivamente in via Eraclea, dove l’uomo veniva individuato nei pressi del condominio in cui risiede l’ex compagna, una giovane donna di 28 anni di nazionalità algerina, destinataria della misura cautelare di protezione.
La presenza dell’uomo in prossimità dell’abitazione della persona offesa, determinava l’immediato intervento degli operatori, che procedevano al suo arresto. Informato il Pubblico Ministero di turno, veniva disposto il trattenimento dell’arrestato presso le camere di sicurezza della Questura di Ravenna, in attesa della celebrazione del giudizio con rito direttissimo.