Ravenna, sfregia il viso del barista con un coltello, poi lancia un bidone della spazzatura verso un’auto: 26enne arrestato

Nella serata di ieri, in Ravenna, i Carabinieri della Sezione Radiomobile sono intervenuti presso un esercizio pubblico a seguito di una segnalata aggressione. I Carabinieri hanno verificato che un 26enne straniero, irregolare sul territorio nazionale, in evidente stato di alterazione dovuta all’abuso di bevande alcoliche, aveva aggredito il titolare del locale ferendolo al volto con un coltello, procurandogli lesioni. Il 26enne, utilizzando un bidone della spazzatura, aveva anche danneggiato una autovettura parcheggiata nei pressi e la vetrina di una vicina farmacia.

All’arrivo delle due pattuglie dell’Arma, l’uomo ha opposto resistenza, aggredendo i militari con calci, pugni e sputi, causando lesioni ad uno di loro. I Carabinieri, con non poca fatica, hanno immobilizzato l’esagitato che è stato quindi arrestato per lesioni personali aggravate, violenza, minaccia e resistenza a Pubblico Ufficiale, danneggiamento, porto abusivo di armi e violazioni delle norme sull’immigrazione, nonché sanzionato per ubriachezza molesta in luogo pubblico.

Nella mattinata, presso il Tribunale di Ravenna, il Giudice ha convalidato l’arresto e disposto la custodia cautelare in carcere dello straniero che è stato pertanto associato alla casa circondariale.