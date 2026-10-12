Ravenna, sfreccia in auto davanti alla Polizia: aveva 70 grammi di cocaina e 19mila euro in contanti e viene arrestato

Un ulteriore approfondimento all’interno dell’auto ha permesso di rinvenire alcuni oggetti inequivocabili: pezzi di cellophane e un paio di forbici, strumenti comunemente impiegati nel mondo dello spaccio per il taglio, il frazionamento e il confezionamento delle dosi di stupefacente. Messo alle strette dai riscontri crescenti, l’uomo ha infine ceduto, ammettendo spontaneamente di custodire altra droga all’interno della propria abitazione.

L’attenzione dei poliziotti è stata attirata da un’automobile che sfrecciava a velocità particolarmente sostenuta per le vie della zona. Una condotta di guida imprudente che ha spinto gli operatori a intervenire, imponendo l’alt al veicolo per procedere al controllo del conducente e degli spazi interni dell’abitacolo. I primi riscontri sul campo hanno insospettito fin da subito gli agenti. Durante le verifiche sul conducente, un uomo di nazionalità albanese, i poliziotti hanno notato che da una delle sue tasche sporgeva una cospicua somma di denaro contante.

Nello scorso fine settimana gli agenti della Polizia di Stato di Ravenna hanno messo a segno un importante colpo al contrasto allo spaccio di stupefacenti. L’operazione è stata condotta dalle volanti della Questura che, nella notte tra sabato e domenica , si trovavano impegnate nei normali servizi di controllo del territorio nel quartiere San Biagio.

Raccolta l’ammissione, gli operatori della Questura hanno esteso il controllo con una perquisizione domiciliare. All’interno della camera da letto, i sospetti hanno trovato pieno riscontro: i poliziotti hanno rinvenuto e sequestrato oltre 70 grammi di cocaina, un vero e proprio tesoretto in contanti quantificato in 19.000 euro, e tutto l’occorrente per la preparazione dello stupefacente per il mercato illecito. Nello specifico, sono stati sequestrati cinque bilancini di precisione e una macchina professionale per la produzione del sottovuoto.

Tutto il materiale rinvenuto, il denaro contante e la sostanza stupefacente sono stati posti sotto sequestro probatorio. Per l’uomo è scattato l’arresto in flagranza di reato per detenzione di stupefacenti a fini di spaccio. Nella mattinata odierna l’arresto è stato convalidato dall’autorità giudiziaria, che ha disposto nei suoi confronti l’applicazione della misura cautelare degli arresti domiciliari.