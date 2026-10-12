Ravenna, sfreccia in auto davanti alla Polizia: aveva 70 grammi di cocaina e 19mila euro in contanti e viene arrestato

Ravenna
  • 12 ottobre 2026
Ravenna, sfreccia in auto davanti alla Polizia: aveva 70 grammi di cocaina e 19mila euro in contanti e viene arrestato

Nello scorso fine settimana gli agenti della Polizia di Stato di Ravenna hanno messo a segno un importante colpo al contrasto allo spaccio di stupefacenti. L’operazione è stata condotta dalle volanti della Questura che, nella notte tra sabato e domenica, si trovavano impegnate nei normali servizi di controllo del territorio nel quartiere San Biagio.

L’attenzione dei poliziotti è stata attirata da un’automobile che sfrecciava a velocità particolarmente sostenuta per le vie della zona. Una condotta di guida imprudente che ha spinto gli operatori a intervenire, imponendo l’alt al veicolo per procedere al controllo del conducente e degli spazi interni dell’abitacolo. I primi riscontri sul campo hanno insospettito fin da subito gli agenti. Durante le verifiche sul conducente, un uomo di nazionalità albanese, i poliziotti hanno notato che da una delle sue tasche sporgeva una cospicua somma di denaro contante.

Un ulteriore approfondimento all’interno dell’auto ha permesso di rinvenire alcuni oggetti inequivocabili: pezzi di cellophane e un paio di forbici, strumenti comunemente impiegati nel mondo dello spaccio per il taglio, il frazionamento e il confezionamento delle dosi di stupefacente. Messo alle strette dai riscontri crescenti, l’uomo ha infine ceduto, ammettendo spontaneamente di custodire altra droga all’interno della propria abitazione.

La perquisizione in casa: sequestrati 70 grammi di cocaina e una macchina sottovuoto

Raccolta l’ammissione, gli operatori della Questura hanno esteso il controllo con una perquisizione domiciliare. All’interno della camera da letto, i sospetti hanno trovato pieno riscontro: i poliziotti hanno rinvenuto e sequestrato oltre 70 grammi di cocaina, un vero e proprio tesoretto in contanti quantificato in 19.000 euro, e tutto l’occorrente per la preparazione dello stupefacente per il mercato illecito. Nello specifico, sono stati sequestrati cinque bilancini di precisione e una macchina professionale per la produzione del sottovuoto.

Tutto il materiale rinvenuto, il denaro contante e la sostanza stupefacente sono stati posti sotto sequestro probatorio. Per l’uomo è scattato l’arresto in flagranza di reato per detenzione di stupefacenti a fini di spaccio. Nella mattinata odierna l’arresto è stato convalidato dall’autorità giudiziaria, che ha disposto nei suoi confronti l’applicazione della misura cautelare degli arresti domiciliari.

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