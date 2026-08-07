Ravenna, Settembre Dantesco 2026: il programma

Ravenna tornerà ad onorare il Poeta nel luogo che custodisce le sue spoglie e che, da oltre sette secoli, ne mantiene viva la memoria attraverso lo studio, la divulgazione e la partecipazione della comunità. Un programma che coinvolgerà i luoghi simbolo della città dantesca e vedrà protagonisti studiosi, artisti, cittadine e cittadini, confermando Ravenna come punto di riferimento internazionale per la conoscenza e la valorizzazione dell’opera di Dante.

Il Comune di Ravenna e l’Istituzione biblioteca Classense , in collaborazione con il Centro Dantesco de i Frati Minori Conventuali , Fondazione RavennAntica , Albe/Ravenna Teatro, il Servizio Turismo del Comune di Ravenna e le numerose realtà cittadine che contribuiscono alla realizzazione del Settembre Dantesco, rinnovano anche quest’anno l’impegno comune per celebrare il 705° Annuale della morte di Dante Alighieri.

Il programma prenderà avvio sabato 22 agosto con tre appuntamenti aperti al pubblico nell’ambito della ventesima edizione della Scuola Estiva Internazionale Dantesca, promossa dal Centro Dantesco dei Frati Minori Conventuali in collaborazione con l’Università Cattolica del Sacro Cuore e l’Università di Verona. Si proseguirà con Oltre Dante (1-3 settembre), la lettura integrale della Divina Commedia affidata a centinaia di lettori volontari e organizzata in collaborazione con Dante in Rete.

Il Settembre Dantesco sarà arricchito da numerose esposizioni. Venerdì 4 settembre la Biblioteca Classense inaugurerà nella Manica Lunga Parole ad altezza d’uomo. Il linguaggio visivo universale e inclusivo di Alberto Orioli, dedicata al rapporto tra arte contemporanea e Commedia. Nello stesso periodo l’Aula Magna ospiterà Legato con amore in un volume, una selezione di libri antichi, opere grafiche e documenti provenienti dalle collezioni storiche della biblioteca che raccontano l’eredità di Dante attraverso i secoli. A queste si affiancheranno la mostra allestita nella Via Zirardini Open-air Gallery dedicata alle settecentesche Sale Superiori della Classense, Dante Plus a cura di Bonobolabo alla Biblioteca Oriani e Heaven, il progetto dell’artista statunitense Paul Thomas dedicato al Paradiso organizzata da A.p.A.I. - Casa dell’Arte in via Salara, 11.

Le celebrazioni prenderanno avvio già giovedì 10 settembre alle ore 17 con una visita guidata gratuita con interpretariato in LIS organizzata da Ravenna Tourism in collaborazione con ENS – Ente Nazionale Sordi (Sede di Ravenna): un percorso che intreccia storia, arte e poesia in un’ottica accessibile e condivisa, confermando l’impegno della città per una cultura sempre più aperta a tutti. Lo stesso pomeriggio prenderà avvio una serie di conferenze curate dall’Associazione Amata Brancaleone APS che si svolgeranno all’interno del Museo Nazionale e si occuperanno della Ravenna medievale, tra moda, mestieri, risorse idriche e castelli.

Due momenti particolarmente significativi caratterizzeranno la giornata di sabato 12 settembre. Alle 18.30, davanti alla Tomba di Dante, la lettura di un canto della Divina Commedia da parte delle lettrici e dei lettori che si sono distinti per il loro contributo al progetto L’ora che volge al disìo – Lettura perpetua della Divina Commedia, iniziativa che dal 2020 coinvolge quotidianamente cittadini e ospiti nella condivisione dell’opera dantesca. Alle 21, nella Basilica di San Francesco, si terrà il tradizionale Dantis Poetae Transitus, la celebrazione della morte di Dante, con la partecipazione di Davide Rondoni.

Tra gli appuntamenti più attesi, la Prolusione di apertura dell’Annuale, in programma domenica 13 settembre alle ore 10 al Teatro Alighieri, affidata quest’anno allo storico dell’arte e rettore dell’Università per Stranieri di Siena Tomaso Montanari.

Altro momento centrale delle celebrazioni sarà quello nato dalla collaborazione delle Albe/Ravenna Teatro, Ermanna Montanari e Marco Martinelli – fondatori e direttori artistici delle Albe – che nell’ultimo decennio hanno dato nuova veste scenica alla cerimonia dell’Annuale dantesco, mettendola in relazione alla “chiamata pubblica” per la Divina Commedia con le cittadine e i cittadini ravennati, e che quest’anno ne hanno affidato la cura a Roberto Magnani e Laura Redaelli. Dal Palazzo della Provincia ci sarà la tradizionale lettura di un Canto affidata all’attore Fabrizio Gifuni, preceduta alla Tomba di Dante da un’azione corale a partire dalla Vita Nova, che vedrà coinvolto un gruppo di ragazze e ragazzi delle scuole medie, superiori e dell’Università di Bologna - Campus di Ravenna: un dialogo tra generazioni che rinnova ogni anno il legame della città con Dante.

Dopo la Messa di Dante, presieduta dal Ministro generale dell’Ordine dei Frati Minori Conventuali Padre Carlos Alberto Trovarelli, la mattinata culminerà con la tradizionale Cerimonia dell’olio, il rito civile che rinnova il legame tra Ravenna, Firenze e il Sommo Poeta e che ogni anno richiama cittadine, cittadini e visitatori davanti alla Tomba di Dante. Nel pomeriggio, l’associazione Il Cammino di Dante proporrà “Dante e San Francesco profeti di pace”: quattro passeggiate guidate con percorsi che evidenziano i riferimenti di Dante nelle sue opere alla figura del pellegrino e al Giubileo.

Durante tutto il fine settimana sarà inoltre possibile partecipare alle visite guidate di Museo e Casa Dante, condotte dalle operatrici culturali della Fondazione RavennAntica, a tema Ravenna e Dante: l’ultimo rifugio e la custode della memoria, mentre il Servizio Turismo del Comune di Ravenna accompagnerà cittadini e visitatori alla scoperta dei luoghi danteschi attraverso itinerari dedicati, tra cui l’esperienza immersiva del Silent Play per due poeti. Dante e Byron a Ravenna. Nelle giornate del 12 e 13 settembre, l’ingresso a Museo e Casa Dante sarà ridotto per tutti.

Il weekend delle celebrazioni dantesche si concluderà lunedì 14 settembre alle 9.30 con la cerimonia d’inaugurazione dell’anno scolastico organizzata dall’Ufficio Scolastico Territoriale di Ravenna in collaborazione con gli assessorati alle Politiche Culturali e Scuola e Infanzia e il comitato “A scuola con Dante”.

Dopo l’Annuale, il programma proseguirà il 16 settembre con il Festival Prospettiva Dante: cinque giornate che uniscono divulgazione, ricerca e arti dello spettacolo durante le quale alcuni ospiti - tra cui Nicoletta Maraschio, Sina Sebastiani, Raffaele Pinto, e Giacomo Venara - parteciperanno al progetto della Lettura Perpetua della Divina Commedia che si terrà eccezionalmente alle 17.

Accanto al consueto appuntamento con le Letture Classensi, l’autunno si arricchisce di due nuovi eventi organizzati da A.p.A.I. - Casa dell’Arte in via Salara, 11: domenica 27 settembre, la prima esecuzione integrale della Divina Commedia da dischi fonografici di e con Paolo F. Bragaglia e Roberto Paci Dalò e con la partecipazione di Synusonde e Arashk Azizi; mentre mercoledì 30 settembre, Azizi nella stessa location omaggerà col pianoforte la Divina Commedia con “Divine sonata”.