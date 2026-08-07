Ravenna, Settembre Dantesco 2026: il programma

Il Comune di Ravenna e l’Istituzione biblioteca Classense, in collaborazione con il Centro Dantesco dei Frati Minori Conventuali, Fondazione RavennAntica, Albe/Ravenna Teatro, il Servizio Turismo del Comune di Ravenna e le numerose realtà cittadine che contribuiscono alla realizzazione del Settembre Dantesco, rinnovano anche quest’anno l’impegno comune per celebrare il 705° Annuale della morte di Dante Alighieri.
Ravenna tornerà ad onorare il Poeta nel luogo che custodisce le sue spoglie e che, da oltre sette secoli, ne mantiene viva la memoria attraverso lo studio, la divulgazione e la partecipazione della comunità. Un programma che coinvolgerà i luoghi simbolo della città dantesca e vedrà protagonisti studiosi, artisti, cittadine e cittadini, confermando Ravenna come punto di riferimento internazionale per la conoscenza e la valorizzazione dell’opera di Dante.