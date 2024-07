Ravenna, sequestrato un container con quasi 2.000 cosmetici cancerogeni

Sequestrati quasi 2.000 colli di cosmetici cancerogeni a Ravenna. I funzionari Adm dell’Ufficio di Ravenna hanno sottoposto a visita doganale un container di prodotti cosmetici la cui campionatura, analizzata presso un laboratorio chimico, ha evidenziato la presenza di butylphenyl methylpropional, una sostanza conosciuta come “Lilial” e classificata come cancerogena, mutagena e reprotossica, il cui impiego è vietato nei prodotti cosmetici in ragione del pericolo che rappresenta per salute dei consumatori. In tutto sono stati sequestrati 1.740 flaconi.

Pertanto, la partita di merce è stata sottoposta a sequestro penale ed il responsabile è stato denunciato alla Procura della Repubblica di Ravenna.