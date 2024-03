Ravenna, sequestrate tre tonnellate di vongole irregolari dal valore di 60mila euro

La guardia di Finanza di Marina di Ravenna ha sequestrato nei giorni scorsi tre tonnellate di vongole straniere senza le etichette di identificazione di origine che sul mercato valevano circa 60.000 euro. I finanzieri hanno infatti controllato un furgone, di targa portoghese, dal quale si stava scaricando il prodotto in una cooperativa di pesca a Lido degli Estensi, in provincia di Ferrara. Inoltre, l’importazione dei molluschi era stata effettuata senza la preventiva segnalazione di arrivo e registrazione dell’operatore commerciale destinatario del prodotto, all’Ufficio veterinario per gli adempimenti comunitari (Uvac). Per questo al responsabile della cooperativa di pesca è stata applicata una sanzione amministrativa di più di 2.000 euro. Un campione di quanto sequestrato verrà analizzato per verificare eventuali contaminazioni chimico batteriologiche, mentre il grosso quantitativo di vongole è stato avviato alla distruzione.