Ravenna, senza patente gira su uno scooter non assicurato e trasporta un passeggero con la “droga dello sballo”: scatta la denuncia

In questi giorni sono proseguiti i servizi straordinari di controllo svolti dalla Polizia di Stato di Ravenna nelle zone della Stazione ferroviaria, Giardini Speyer e Piazza Kennedy.

I poliziotti hanno proceduto al controllo di uno scooter Yamaha T-Max con a bordo due uomini di nazionalità tunisina. Il mezzo era privo di copertura assicurativa e revisione, inoltre il conducente risultava privo di patente, mentre il passeggero era privo di documenti e in possesso di tre blister con numerose capsule di Lyrica, uno psicofarmaco noto come “droga da sballo”. L’uomo è stato quindi accompagnato in Questura e denunciato per detenzione di stupefacente a fini di spaccio. La moto veniva invece sequestrata e nei confronti del conducente venivano irrogate le sanzioni amministrative previste dal Codice della Strada per guida senza patente e mancata revisione.

Nel corso di un servizio serale svolto dalle Volanti della Questura con il concorso del Reparto Prevenzione Crimine di Bologna, i poliziotti hanno passato al setaccio l’intera Piazza Kennedy, rinvenendo un coltello di 30 centimetri (20 centimetri di lama) e diversi scalpelli in metallo di 30 centimetri. E’ stato rinvenuto anche un quantitativo di 10 grammi di hashish, posto sotto sequestro.