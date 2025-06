Ravenna, senza lavoro per colpa dello stalker: lui patteggia, lei ora rischia lo sfratto

Ha perso il lavoro perché colui che fino a poco tempo fa era il suo compagno pretendeva che non avesse alcun contatto con altri uomini. Figuriamoci con i clienti del locale in cui faceva la barista. Conclusa la relazione, processato per stalking l’ex fidanzato, ora lei si ritrova a rischio sfratto. Tra dieci giorni dovrà lasciare l’abitazione nella quale ha finora vissuto, nonostante nel frattempo abbia trovato un nuovo impiego. Non bastasse, proprio nelle ultime ore è stata informata dalle forze dell’ordine che l’uomo che per oltre un anno l’avrebbe trattata come un oggetto di sua proprietà, dopo il recente patteggiamento in tribunale, è tornato libero, senza più il braccialetto elettronico che finora lo aveva tenuto alla larga.

L’articolo completo sul Corriere Romagna in edicola e in edicola digitale