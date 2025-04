Ravenna, “senza contratto si sciopera”: presidio dei metalmeccanici martedì 29 aprile VIDEO

Accompagnati dallo slogan “Senza contratto si sciopera”, Fim Cisl, Fiom Cgil e Uilm Uil tornano a scioperare e a manifestare sotto la sede di Confindustria in via Barbiani a Ravenna. L’appuntamento è per martedì 29 aprile dalle 9,30. “Infatti, Federmeccanica e Assistal - si legge in una nota dei sindacati - con le dichiarazioni delle settimane scorse, hanno cercato di ridimensionare il valore e la compattezza dei lavoratori e delle lavoratrici del settore, diffondendo dati fuorvianti in merito all’altissima adesione agli scioperi e al reale valore delle retribuzioni. A una tale provocazione, che mai si era vista prima, unitamente a un maldestro tentativo delle controparti di scaricare sul sindacato la responsabilità della rottura delle trattative, i metalmeccanici della provincia di Ravenna risponderanno e stanno già rispondendo. Scioperi, manifestazioni e cortei hanno svuotato e continuano a svuotare le fabbriche. I lavoratori in lotta hanno riempito le piazze per rivendicare aumenti salariali, contrastare la precarietà, ridurre gli orari ed estendere i diritti, a partire da quello di lavorare in sicurezza.

Senza contratto, si continua a scioperare. Nel mese di aprile sono state proclamate almeno altre 8 ore di sciopero, da articolare nelle aziende, mantenendo il blocco dello straordinario e delle flessibilità. In alcune aziende le Rsu hanno deciso di aumentare il numero delle ore di sciopero, in modo da articolare con maggior incisività. È importante rinnovare il contratto collettivo nazionale in tempi rapidi, per rispondere alla questione salariale, che pesa come un macigno sui lavoratori italiani, e per estendere i diritti, così da non subire la crisi e il rischio di una nuova ondata recessiva”.

Infine, i segretari generali territoriali di Fim Cisl, Fiom Cgil e Uilm Uil chiedono, attraverso la diffusione di un contributo video, una presa di posizione a favore dei metalmeccanici alle candidate e ai candidati sindaco per le elezioni amministrative del Comune di Ravenna. Questa vertenza coinvolge infatti migliaia di lavoratori del territorio.