Ravenna, senza biglietto sul bus dà false generalità e viene arrestato

Lunedì mattina i Carabinieri della Sezione Radiomobile della Compagnia di Ravenna hanno arrestato un cittadino straniero di 22 anni, responsabile dei reati di falsa attestazione a Pubblico Ufficiale sulla propria identità personale e rifiuto di indicazioni sulle proprie generalità.

L’intervento è scaturito da una chiamata al 112 da parte di un controllore di “Start Romagna” il quale aveva sorpreso il giovane a bordo di un autobus mentre viaggiava sprovvisto di regolare titolo di viaggio. Al momento del controllo il giovane, approfittando dell’apertura delle porte, si era poi allontanato.

I militari intervenuti hanno intercettato e bloccato il ragazzo. Fin dai primi istanti, il giovane ha manifestato un atteggiamento ostile e non collaborativo, rifiutandosi di fornire i propri documenti o indicare i propri dati anagrafici.

Accompagnato in Caserma per le operazioni di identificazione, il 22enne ha compilato un modulo multilingue con dati anagrafici risultati poi totalmente inventati. Il tentativo di non farsi identificare non è andato a buon fine perché gli accertamenti dattiloscopici hanno infatti permesso di risalire in breve tempo alla sua reale identità.

Alla luce di quanto emerso, il giovane è stato dichiarato in stato di arresto. Al termine delle formalità di rito, in ottemperanza alle disposizioni dell’Autorità Giudiziaria e ai sensi del codice di procedura penale, l’arrestato è stato rimesso in libertà in attesa del prosieguo del procedimento.