Ravenna, senza acqua Marina Romea, Porto Corsini e Casal Borsetti: autobotti in azione

Marina Romea, Porto Corsini e Casal Borsetti senza acqua per la giornata di oggi a causa di una rottura. Dalle prime ore di stamani, più squadre del Pronto Intervento del Gruppo Hera sono impegnate nella gestione e nella riparazione di un duplice guasto alla rete idrica che si è verificato a Ravenna, in via Baiona, su una condotta di 30 cm di diametro. Il guasto ha provocato la momentanea interruzione del servizio alle utenze di Marina Romea, Porto Corsini e Casal Borsetti.

Grazie all’intervento dei tecnici, che si sono subito recati sul posto, si sta dando corso alle manovre per circoscrivere il disservizio.

Durante i lavori, per sopperire alla temporanea mancanza d’acqua, il Gruppo Hera sta predisponendo lo stazionamento di autobotti per dare disponibilità idrica alle utenze interessate dal disservizio. L’intervento di riparazione dovrebbe protrarsi per tutta la giornata di oggi con progressiva riduzione del disservizio percepito dai cittadini.