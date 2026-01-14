Ravenna senz’acqua: “Autobotti per le scuole”

Ravenna senz’acqua, il Comune annuncia le autobotti al servizio delle scuole. “Al momento l’acqua sta lentamente tornando in alcune zone della città - si legge in una nota - ma le riparazioni sono ancora in corso e potrebbero essere necessarie ulteriori interruzioni. Ospedale, Cmp e strutture sanitarie mantengono le attività grazie a forniture idriche dedicate. Per quanto riguarda le scuole, la situazione è molto diversificata e si provvederà a fornire acqua per i servizi igienico-sanitari tramite autobotti laddove l’acqua non dovesse tornare in maniera repentina, dando priorità ai servizi 0-6”.