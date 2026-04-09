Ravenna, sensori per monitorare il ponte mobile

RAVENNA - Il ponte mobile sul Canale Candiano, da anni uno dei punti più delicati della viabilità ravennate, sarà dotato di un nuovo sistema di sensori per monitorarne in tempo reale le condizioni strutturali. La decisione è stata formalizzata dall’Autorità di Sistema Portuale che stanzia poco più di 75 mila euro, finanziati con fondi europei del progetto Moveo. Si tratta di un intervento che arriva in un contesto ben noto ai ravennati. Il ponte mobile, infrastruttura fondamentale per il collegamento tra le due sponde del Candiano e per l’accesso all’area portuale, negli ultimi anni ha richiesto manutenzioni frequenti e talvolta urgenti, con chiusure e limitazioni che hanno inciso sulla circolazione e creato disagi sia ai cittadini sia alle attività economiche.

Proprio per questo l’Autorità portuale ha scelto di investire in un sistema capace di “ascoltare” costantemente la struttura e anticipare eventuali criticità. Il progetto prevede l’installazione di sensori laser ad alta precisione, inclinometri, accelerometri ed estensimetri collocati nei punti più sensibili del ponte: dalle cerniere di rotazione agli appoggi, fino alle travi principali e agli stralli. In pratica, ogni minimo spostamento, deformazione o vibrazione anomala potrà essere rilevato e trasmesso in tempo reale ai tecnici incaricati del controllo. L’obiettivo è duplice: da un lato aumentare la sicurezza dell’infrastruttura, dall’altro programmare gli interventi manutentivi prima che si trasformino in urgenze.

In una città come Ravenna, dove il rapporto tra porto e tessuto urbano è strettissimo, la piena efficienza del ponte mobile non riguarda soltanto la mobilità locale, ma anche la continuità delle attività portuali e logistiche. L’idea, da quanto traspare dagli atti dell’ente, è quella di passare a una manutenzione preventiva, basata sui dati avanzati. I sensori alimenteranno infatti un sistema di monitoraggio strutturale continuo e saranno integrati anche nel gemello digitale dell’infrastruttura, una sorta di modello virtuale aggiornato in tempo reale