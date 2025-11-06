Ravenna, semina il panico in strada brandendo un’accetta e viene arrestato

Nel pomeriggio di ieri, 5 novembre, personale dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico della Questura di Ravenna, con il determinante contributo di un appartenente all’Arma dei Carabinieri libero dal servizio, ha tratto in arresto un uomo che, in evidente stato di alterazione psicofisica, minacciava le Forze dell’Ordine.

L’intervento è scaturito a seguito della segnalazione di un militare dell’Arma che, pur libero dal servizio, ha prontamente informato il 112 della presenza di un individuo in strada che, in evidente stato di agitazione, brandiva un’accetta. La segnalazione ha consentito l’immediato invio sul posto di un equipaggio della Polizia di Stato che, in stretta collaborazione con il militare, il quale, nel frattempo, aveva ininterrottamente seguito il soggetto, tentavano di riportarlo alla calma. L’uomo, tuttavia, ha reagito con violenza, minacciando gli operatori. Nel corso delle concitate fasi dell’intervento, si è reso necessario l’utilizzo dello spray a base di oleoresin capsicum, al fine di neutralizzare l’aggressività dell’individuo e metterlo in sicurezza, evitando conseguenze più gravi per sé e per gli altri presenti.

Nella circostanza, i due operatori della Polizia e il militare dell’Arma dei Carabinieri hanno riportato lievi lesioni, per le quali hanno successivamente ricevuto le cure del caso. L’uomo è stato tratto in arresto e condotto presso gli uffici della Questura per le formalità di rito.